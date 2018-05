Il Tribunale per i minori lo condanna a 4 mesi, lui si nasconde a casa di un amico

I carabinieri della stazione Vomero-Arenella hanno rintracciato un 22enne di Materdei, A.P., già noto alle forze dell'ordine, che fuggiva da un ordine di esecuzione pena emesso dal Tribunale per i minorenni di Napoli in forza del quale deve espiare 4 mesi di reclusione per porto abusivo di armi. Il giovane era a casa di un amico nel quartiere Arenella e quando i militari sono entrati in casa li hanno trovati insieme. A.P., che non aveva i documenti con sé, ha fornito un nome falso; il compagno ha confermato. I militari però hanno proceduto ad accertamenti più approfonditi rilevando le loro impronte e sono risaliti così alla vera identità del 22enne.

Lui è stato dunque tratto in arresto in esecuzione del provvedimento dell’Autorità Giudiziaria e per i reati false attestazioni; l’amico, invece, C.M, un 21enne già noto alle forze dell'ordine, risponderà di favoreggiamento personale. Dopo le formalità sono stati tradotti, rispettivamente, in carcere e ai domiciliari.