Carabiniere morì per inseguirlo: ladro condannato

Per rincorrerlo il vicebrigadiere Emanuele Reali perse la vita. È arrivata la condanna per il ladro del rione Traiano, Pasquale Attanasio. Cinque anni di carcere per le accuse di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale. È stata questa la condanna inflitta ai danni del ladro che scappò nei pressi della stazione di Caserta inseguito dal militare. Scavalcò un muro per scappare lungo i binari e il carabiniere che lo stava inseguendo venne investito da un treno in corsa uccidendolo sul colpo.

La procura aveva chiesto anche che fosse processato per omicidio a seguito di un altro reato ma il Gip Campanaro scartò questa ipotesi confermando solo le accuse per le quali è andato a processo. L'imputato si consegnò pochi giorni dopo il tragico incidente. Aveva svaligiato un appartamento a Caserta insieme ad altri tre complici, arrestati immediatamente.