Fuga di notizie Consip: indizi contro Scafarto

Sarebbe il maggiore dei carabinieri, Giampaolo Scafarto colui che avrebbe passato le notizie sull'indagine Consip al Fatto Quotidiano. È quanto afferma un testimone sentito dalla procura di Roma nell'indagine per la fuga di notizie sull'indagine per il caso Consip. A testimoniarlo, dinanzi al procuratore Giuseppe Pignatone, all'aggiunto Paolo Ielo ed al sostituto Mario Palazzi, è stato Marco Cavallo, ex comandante del Noe di Roma.

A lui avrebbe scritto su Whatsapp Scafarto dicendo di essere stato lui a passare la notizia dell'indagine a Marco Lillo, parlando poi con il proprio comandante del fatto che fosse anche indagato il comandante generale dei carabinieri, Tullio Del Sette. A darne notizia è l'edizione online de “La Stampa”. In un primo momento l'accusa era stata mossa al sostituto titolare del fascicolo, Henry John Woodcock ipotizzando che l'avesse passato al cronista tramite la moglie Federica Sciarelli. Accusa poi archiviata.