Positivo al Covid-19 fugge da un ospedale di Milano: fermato nella stazione di Napoli

Un pregiudicato, positivo al Covid-19, è scappato da un ospedale di Milano ad inizio aprile. L'uomo è stato trovato e fermato dalla Polfer nella stazione centrale di Napoli, dopo la segnalazione della sua presenza nel corso di un accertamento incrociando le banche dati su un treno Frecciarossa Torino-Salerno. E' stato poi condotto in una struttura sanitaria anti Covid di Napoli.

E' in corso, ascoltando il pregiudicato, la ricostruzione degli spostamenti compiuti dall'uomo dal momento della fuga sino ad oggi, per accertare che non abbia contagiato altre persone.