Allarme in centro a Giugliano: è una fuga di gas

Allarme a Giugliano nella mattinata di oggi. Nella zona del centro in molti hanno avvertito un persistete odore di gas.

Avvertita la Napoletanagas, è stata confermata una perdita nei pressi di via Santa Caterina da Siena. I tecnici si sono rapidamente messi al lavoro per ripristinare le condotte.

In azione anche i vigili del fuoco e la polizia municipale per gestire l'emergenza. In tilt il traffico veicolare.