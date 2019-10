Fugge prima in scooter poi a piedi: nascondeva 16 buste di cocaina

Non ha rispettato l’alt dei carabinieri e si è lanciato in una folle fuga nelle vie della città. Braccato dalle pattuglie dell’aliquota radiomobile della Compagnia di Sorrento, A.M., 31enne di Castellammare di Stabia già noto alle forze dell'ordine, ha abbandonato il suo motoveicolo affidandosi alle gambe e liberandosi di un involucro di cellophane.

Bloccato, i militari hanno recuperato l’oggetto lanciato via e recuperato 16 bustine di cocaina del peso complessivo di 8,5 grammi e la somma di 85 euro in contante ritenuto provento di spaccio. L'uomo è stato arrestato ed è ora ai domiciliari in attesa di giudizio.