Controlli ai possessori di armi: sequestrati dieci fucili

I carabinieri di Castello di Cisterna hanno effettuato una serie di controlli ai possessori di armi nei comuni di competenza di Marigliano, Casalnuovo, Pomigliano, Brusciano e Somma Vesuviana. In totale, 70.

Di questi, 13 persone sono state diffidate perché sprovviste delle certificazioni mediche previste; 12 i denunciati di cui 4 per detenzione illegale di munizioni da caccia, 5 per omessa denuncia del cambio di residenza e 3 per omessa denuncia di armi acquisite per successione.

Sequestrati di conseguenza, in tutto 10 fucili da caccia, una rivoltella e 314 cartucce da caccia.