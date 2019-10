Un arsenale in cantina: la polizia scopre 5 fucili

C'è chi in cantina conserva bottiglie di vino, chi invece preferisce custodire armi da fuoco. Gli agenti del commissariato di Scampia, hanno scoperto un vero e proprio arsenale in un sottoscala di vile della Resistenza, nella periferie Nord di Napoli. I poliziotti hanno rinvenuto cinque fucili calibro 12 privi di cartucce. Erano stati nascosti nella cantina di uno stabile residenziale e sono stati sequstrati per sottoporli a esami scientifici. Al vaglio degli investigatori la possibilità che le armi siano state usate in fatti di sangue dei mesi precedenti. Le analisi potrebbero mostrare la presenza di impronte utili per individuare il "proprietario" dell'arsenale.

