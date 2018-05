Giugliano, tre fucili da caccia nascosti vicino a una scuola

Tre fucili da caccia a pochi passi da una scuola. La scoperta è stata fatta dagli agenti del commissariato di polizia Giugliano-Villaricca. Ed è proprio accanto a un istituto scolastico elementare di Giugliano, in via del Sagittario, che i poliziotti hanno trovato un grosso involucro. La borsa, nascosta dalla vegetazione di un parco adiacente al plesso, era ricoperta da una busta per l'immondizia.

Gli uomini in divisa hanno atteso che la scuola si svuotasse e soltanto dopo che tutti gli alunni erano usciti sono intervenuti per capire di che cosa si trattasse. Sul luogo è intervenuta anche la scientifica. I tre fucili trovati sono risultati rubati nella giornata di mercoledì.