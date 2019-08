Imbraccia il fucile e spara all'agenzia di viaggi di un concorrente

Ieri sera ha imbracciato un fucile e ha tentato di entrare in un’agenzia di viaggi in piazza Gianturco ad Afragola. Non riuscendoci ha esploso un colpo contro la parete esterna dello stabile, poi è fuggito in auto. L'autore del gesto è stato rintracciato questa notte a San Vitaliano dai carabinieri delle stazioni di Afragola e San Vitaliano.

L'autore del gesto

Si tratta di un 32enne di scisciano, incensurato e titolare di un’agenzia di viaggi concorrente. Perquisendo la sua abitazione inoltre i militari hanno rivenuto e sequestrato il fucile, di proprietà della nonna deceduta quindi detenuto illegalmente, e cartucce. L'uomo è accusato di detenzione e porto illegale di arma. Attualmente è ai domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria.