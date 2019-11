Sequestrati 150 kg di frutta e verdura: erano pericolosi per i consumatori

Il personale dell’Unità Operativa Stella ha svolto controlli nel quartiere Stella in 19 esercizi commerciali rilevando e sanzionando 8 titolari per aver occupato suolo pubblico senza alcun titolo inoltre, veniva sanzionata l’installazione di una tabella pubblicitaria senza autorizzazione e verbalizzato il titolare di un esercizio di vendita di frutta e verdura per aver esposto la merce in vendita agli agenti inquinanti atmosferici con relativo sequestro di 150 kg di merci ormai divenute pericolose per il consumo umano.

Sanzioni

Durante i controlli gli Agenti accertavano e sanzionavano 7 conducenti di veicoli per illeciti previsti dal Codice della Strada e sottoponevano a fermo amministrativo un motoveicolo per guida senza il casco protettivo. Nella zona orientale della città in Via de Roberto durante le attività di monitoraggio del territorio, finalizzate al contrasto al fenomeno dello sversamento illecito di rifiuti, Agenti della U.O. Tutela Ambiente sorprendevano il conducente di un autocarro nel tentativo di smaltire sul suolo pubblico un rilevante carico di rifiuti speciali provenienti dall’attività di demolizione edile. Il soggetto veniva denunciato all’Autorità Giudiziaria ed il veicolo con i rifiuti sottoposto a sequestro penale.