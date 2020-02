"Frullone isolato da un mese": la rabbia di Franco Porzio

"La fermata della Metropolitana del Frullone è chiusa da venti giorni. Via Marco Rocco di Torrepadula, la strada dove risiede la piscina sociale dell'Acquachiara, è chiusa al traffico da oltre un mese. Tutta la zona del Frullone è diventata irraggiungibile per la popolazione, con enormi disagi per i cittadini e gravissimi, incalcolabili danni per gli imprenditori della zona. Ci avevano promesso che la fermata della Metropolitana sarebbe stata riattivata sabato scorso. Non è stato così. E la situazione è diventata assolutamente insostenibile". Così, su facebook, Franco Porzio, leggendario campione della pallanuoto napoletana, dirigente dell'Acquachiara (che al Frullone ha la piscina).

"Ogni giorno il sottoscritto passa ore e ore al telefono per rispondere alle decine e decine di telefonate di persone che giustamente chiedono quando la situazione tornerà alla normalità. E' una domanda che giro a chi di dovere nella speranza di ottenere finalmente risposte concrete", conclude Porzio.