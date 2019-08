Diverbio in casa, ospite lancia un frigo dal balcone e la tv nelle scale

Un 55enne romeno è stato denunciato a Roma, accusato di getto pericoloso di cose. L'uomo si era reso protagonista di un'accesa lite con la compagna dell'amico che lo ospitava, in via Donna Olimpia, e al culmine della discussione ha lanciato un frigorifero dal balcone e una televisione nella tromba delle scale condominiali. L'uomo, che aveva ottenuto ospitalità da un amico 54enne, originario di Napoli (che non era presente in casa in quel momento), ha scagliato il frigorifero dal quinto piano della palazzina.

Per fortuna gli oggetti non hanno colpito nessuno. Numerosi vicini di casa hanno chiamato i carabinieri e, poco dopo, l'uomo è stato denunciato a piede libero.