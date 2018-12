Casandrino, nei guai 55enne cingalese titolare di una friggitoria-paninoteca

Nel corso di un servizio di con­trollo del territorio, i carabinieri della stazione di Grumo Nevano, coadiuvati nella fase esecutiva da person­ale dell’Asl Napoli 2, hanno denunciato il tito­lare 55enne di una friggitoria- panino­teca sul corso Carlo Alberto a Casandrino. All’interno dell’esercizio sono stati trovati due lavoratori a nero.

Sono state inoltre contestate violazi­oni penali quali la mancata nomina del responsabile del servizio di preven­zione e protezione dai rischi, la mancata redazione ed elaborazione del documento di valutazione dei rischi per i lavoratori, il non aver fornito ai lavoratori una formazione adeguata in materia di salute e sicurez­za e non aver preso le misure necessarie affinché i lavoratori fossero salvaguardati dai rischi di natura elettrica connessi all’impiego dei mac­chinari e delle appa­recchiature.

Nel contesto sono state comminate a carico del titolare sanzioni amministrat­ive per 9.269,30 euro. Il locale e le attrezzature sono stati sottoposti a seque­stro.