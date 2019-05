Friday for the future, centinaia di studenti in piazza

Centinaia di studenti sono in piazza da questa mattina, in diversi quartieri della città, per protestare contro l'inquinamento e il cambiamento climatico. Si tratta dell'ultimo appuntamento di 'Friday for the future', le manifestazioni giovanili in difesa dell'ambiente, ideate e ispirate da Greta Thunberg, sedicenne svedese diventata un simbolo della lotta al cambiamento climatico. A Napoli un corteo è partito alle 10 da piazza Garibaldi. In piazza Municipio anche il sindaco Luigi de Magistris - che ha fatto sapere di avere pronta una delibera in cui si dichiara Napoli in "emergenza climatica" - ha partecipato alle manifestazioni con gli studenti.

Questa mattina molti studenti si sono ritrovati anche a Montesanto: "Il trasporto pubblico è un disastro", recita un volantino da loro distribuito e marchiato 'Potere al popolo'. "Impieghiamo ore per spostarci, e significa più inquinamento, aumento del traffico, riduzione della vivibilità. L'età media di un mezzo pubblico napoletano è di 20 anni. I fondi ci sono ma vengono utilizzati per profitti privati. Proponiamo di investire in trasporti pubblici efficienti e gratuiti. Promuoviamo un controllo popolare sui 90 milioni di euro sbloccati, coinvolgendo la cittadinanza in un progetto di mobilità ecosostenibile".