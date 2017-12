Emergenza freddo: apertura notturna della Stazione "Museo" per i senza fissa dimora

Per contrastare l'emergenza freddo, l'amministrazione comunale, su espressa richiesta dell’assessore Roberta Gaeta, ha predisposto con l’Anm l'apertura notturna della stazione di Museo della linea 1 della metropolitana, con l'obiettivo di accogliere i senza fissa dimora.

"Come per gli anni scorsi” spiega l’assessore Gaeta “già dall'inizio dell'inverno siamo stati tempestivi nel fronteggiare l'emergenza freddo con un programma coordinato e strutturato di azioni volte a garantire la tutela delle persone in situazione di estrema fragilità. Ringrazio il Presidente Anm Ciro Maglione per la sensibilità mostrata: il nostro obiettivo è quello di tutelare le persone che vivono ai margini. Oltre all'apertura delle stazioni della metropolitana finchè non termineranno le ondate di gelo, prevediamo l'intervento delle tre Unità Mobili di Strada già attive sul territorio accanto alla Centrale Operativa Sociale al fine di fornire supporto, accoglienza, informazioni, sostegno, pasti caldi e coperte a chi ne ha più bisogno”.