Frecciarossa, al via il prolungamento fino a Sapri del Milano-Napoli

Da questo fine settimana prende il via il prolungamento a Sapri, nel fine settimana, del Milano-Napoli Frecciarossa, con fermate nel Cilento. Tornano anche i collegamenti tanto attesi come i Frecciarossa Perugia-Torino e Genova-Venezia, insieme al Roma-Trieste con fermata a Trieste Airport, concomitante con il progressivo ritorno all'operatività dell'aeroporto giuliano, e la reintroduzione di tutti i 108 InterCity Giorno e Notte. In particolare, dopo essere arrivato a Salerno (45 minuti circa da Napoli), il treno fermerà ad Agropoli-Castellabate (meno di 30 minuti da Salerno), Vallo della Lucania-Castelnuovo (45 minuti da Salerno), Centola-Palinuro-Marina di Camerota (un'ora da Salerno), Sapri (un'ora e venti da Salerno).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.