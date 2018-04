Giuramento del corso VulcanoV presso l'Accademia Aeronautica Militare di Pozzuoli. "Grande emozione al grido di "lo giuro", accompagnato dal volo delle Frecce Tricolori sul golfo di Pozzuoli. Un'occasione per rinnovare ancora una volta la sinergia con l'Accademia Aeronautica, come sottolineato anche dal Capo di Stato Maggiore, il generale Enzo Vecciarelli. In bocca al lupo ai cadetti, siamo orgogliosi di voi", scrive su Facebook il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia.