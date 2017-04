Accademia Aeronautica, visita del ministro Pinotti: esibizione delle "Frecce tricolori"

Un rombo continuo di aerei ha turbato la tranquillità di napoletani e puteolani. Nessun giallo però, si trattava dei velivoli delle frecce tricolori che si sono esibiti, tingendo il cielo con i colori della bandiera italiana, per omaggiare il ministro della difesa Roberta Pinotti, che si è recata oggi in visita all'Accademia Aeronautica di Pozzuoli per il giuramento degli allievi del corso Urano V.

Sono intervenuti alla cerimonia di giuramento, tra gli altri, il capo di Stato maggiore della Difesa generale Claudio Graziano ed il capo di Stato maggiore dell'Aeronautica Enzo Vecciarelli.

Frecce tricolori (Foto Luigi Simeoli)