Giallo in convento, ferito un frate: denunciato pregiudicato di 26 anni

Nel convento di San Francesco, a Sorrento, c'era una persona sospetta. L'ha notata un frate intorno alle 21 di ieri, provocandone la fuga. L'uomo che si nascondeva dietro una colonna del chiostro era un pregiudicato 26enne: nel tentativo di scappare ha urtato il religioso facendolo cadere e causandogli un trauma contusivo alla spalla

Una vicenda che è costata una prognosi di sette giorni al frate - trasportato al pronto soccorso dell'ospedale di Sorrento - e una denuncia al giovane. I carabinieri lo hanno individuato poco dopo denunciandolo a piede libero per lesioni e violazione di domicilio.

Non è chiaro come e perché il 26enne fosse entrato nella struttura. Come riportato dal Mattino, nel convento non sono stati trovati segni di effrazione, né risulta l'arrestato si sia appropriato di qualcosa.