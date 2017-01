«Volete i migranti a Sorrento?», frasi razziste su Facebook

Sono arrivate risposte di ogni tipo sulla profilo Facebook dell'assessore del comune di Sorrento, Massimo Coppola, alla domanda «Volete i migranti a Sorrento?». Il rappresentante della giunta comunale, dopo aver partecipato alla riunione indetta in Prefettura sulla possibilità di un arrivo di migranti nel comune sorrentino, ha indetto un mini-sondaggio sul proprio profilo. Il risultato è stato l'arrivo di opinioni di ogni tipo, molte delle quali anche razziste. I cittadini sorrentini tra i suoi quattromila contatti hanno spesso detto no all'arrivo di stranieri in città ma in molti hanno anche proposto spunti di riflessione.

La cosa fondamentale è che la cittadina costiera non avrà molta scelta visto che è intenzione del prefetto inviare migranti anche lì. «O vi organizzate o ve li porto io», così avrebbe detto il prefetto nel corso della riunione come riferito dall'assessore Coppola. Così l'assessore ha provato a testare gli umori del territorio e la risposta è stata: «Risposte diverse, con varie sfumature, ci sono i no secchi, i sì, e tante altre riflessioni». Tutto il territorio della provincia di Napoli è stato diviso in otto macro-aree a cui verrà affidato un numero di migranti come previsto dalle direttive dell'Anac di Raffaele Cantone per evitare un concentramento eccessivo e favorire un business illecito sull'accoglienza.