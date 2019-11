Frane sull'area flegrea, fiumi di fango a Pozzuoli e Quarto

Criticità, paura e disagi in queste ore per le violente e continue piogge. L'intera area flegrea ha risentito di questa ondata di maltempo, problemi sono stati rilevati soprattutto nella tarda mattinata e nel primo pomeriggio. Interessata anche la circolazione veicolare. A Quarto ad esempio si sono allagati i locali seminterrati e terranei in località Bivio e a causa dell'acqua alta in strada il traffico è andato in tilt per qualche ora.

Un'onda di fango ha travolto poi la collina in via Cuccaro e nell'area circostante a causa dell'intasamento della vasca di bonifica. Stessi problemi anche nella zona delle Paratine, poco distante dal comune di Marano. Fiumi di fango anche a Pozzuoli, dalla collina di Cigliano si è riversato lungo le arterie cittadine. Allagamenti si sono registrati, poi a Bacoli (anche oltre 30 cm nella zona limitrofa al centro storico) e nelle zone interne di San Martino e San Vito e a Licola mare