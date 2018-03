Vigilantes ucciso dalla baby gang, in centinaia ai funerali di Franco Della Corte

Sono centinaia le persone che sono accorse nella chiesa Santo Spirito di via Piave a Marano di Napoli, per l'ultimo saluto a Franco Della Corte, il vigilantes ucciso a sprangate da una baby gang davanti alla metro di Piscinola.

Presenti le istituzioni, tra gli altri segnaliamo il Questore De Jesu, il presidente della Regione Campania De Luca, il dirigente del Commissariato di Scampia, il vicesindaco del comune di Napoli, Raffaele del Giudice.

(Foto Ciccarelli)

Commoventi nei giorni scorsi le parole della moglie di Franco, Annamaria: "Non può finire così. Franco deve avere giustizia, solo giustizia. Lotterò affinchè non sia dimenticato".

Sono tre i minorenni fermati per l'omicidio della guardia giurata, che avrebbero aggredito Della Corte per rubargli la pistola per poi rivenderla a 500-600 euro.

(Foto Ciccarelli)