Terremoto, "Ecco le misure a sostegno degli agricoltori e delle aziende ischitane" (VIDEO)

Per gli agricoltori ischitani la scadenza per la presentazione delle domande PSR (Fondi europei di Sviluppo Regionale) sarà prorogata. Lo rende noto la Regione Campania e lo ribadisce, ai nostri microfoni, Franco Alfieri, il consigliere del Governatore della Campania De Luca per le tematiche attinenti agricoltura, caccia e pesca. "La scadenza era fissata al primo settembre ma per le aree colpite dal sisma abbiamo deciso di estenderla fino al 16 ottobre", spiega Alfieri. "Ci saranno poi altre misure di sostegno per tutte le aziende - agricole o meno - colpite da calamità naturale, come già avvenuto in passato per l'alluvione di Benevento. Speriamo e crediamo davvero che con questi segnali concreti i piccoli grandi imprenditori ischitani possano risollevarsi".