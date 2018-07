Reparto chiuso per la festa del primario: revocato l'incarico

Revocato l'incarico a Francesco Pignatelli, primario dell'Ospedale del Mare, accusato di aver chiuso il reparto di Chirurgia vascolare del nosocomio per far partecipare il personale ospedaliero alla festa per la sua nomina.

Il direttore generale della Asl di Napoli 1, Mario Forlenza, ha revocato l'incarico di direttore della Unità operativa di Chirurgia Vascolare dell'Ospedale del Mare conferito al dottor Francesco Pignatelli, a causa dei fatti oggetto di cronaca, che hanno leso il rapporto fiduciario.

Del caso se ne era occupato anche il ministro della Salute, Giulia Grillo: "Sono qui soprattutto per la vicenda del reparto chiuso nell'Ospedale del mare per una festa", aveva precisato.