Reparto chiuso per la festa del primario, Rosalia Porcaro: "Io sto con Francesco Pignatelli"

Rosalia Porcaro, nota attrice napoletana, si schiera con Francesco Pignatelli, rimosso dall'incarico di primario dell'Ospedale del Mare, dopo aver organizzato un party per festeggiare la propria nomina, chiudendo il reparto da lui diretto.

"#Io sto con Pignatelli perchè Francesco Pignatelli la sua professione non l'ha mai tradita, perchè i suoi meriti lo hanno portato a diventare primario e non le spinte o le conoscenze. Tutti i suoi pazienti hanno lodato la professionalità e l'accuratezza del suo operato. Non ci vuole molto a diffamare una persona, basta volerlo!( proprio il giorno della sua promozione a primario? Evidentemente non si tratta di una promozione che ha fatto felici tutti) E' bastato raccontare qualcosina di diverso dai fatti realmente accaduti e innescare la miccia della malasanità che purtroppo è uno dei nostri nervi scoperti. Ma Francesco Pignatelli non c'entra con la malasanità perchè la sua carriera è chiara e si racconta da sola. Purtroppo è bastata una serata per diffamarlo ma ci vorrà del tempo invece perchè la verità venga a galla. Perchè la verità non crea mai lo scoop e non fa notizia come un'ondata di fango!".