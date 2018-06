A 12 anni dalla morte, Ponticelli ricorda il piccolo Francesco Paolillo

Una buona notizia da Ponticelli: dopo anni controversi, la memoria di Francesco Paolillo è stata onorata dall'intitolazione di un'aula che l'istituto di Istruzione Superiore Sannino-De Cillis ha dedicato al 14enne morto nel 2005, nel tentativo di salvare un coetaneo in un cantiere edile di viale Carlo Miranda. La lapide che commemora Francesco, posta a pochi metri dall'ingresso nel cantiere che, 13 anni dopo, è ancora incustodito, viene curata quotidianamente dal fratello maggiore di Francesco, Alessandro Paolillo. È lui, da anni, a lottare ancora perché il quartiere non dimentichi il fratello, morto anche per disinteresse e incuria. L'Istituto Sannino-De Cillis ha intitolato a Francesco il laboratorio multimediale 'Videosapere': "Esempio di solidarietà sociale", recita la targa. Commosso, Alessandro Paolilo ha voluto ringraziare il Preside Paolo Pisciotta e la professoressa del corso serale Tiziana Bizzarri.





C'è anche un'altra buona notizia per Alessandro Paolillo: il parco giochi intitolato a Francesco Paolillo è stato riaperto e rinnovato. La piccola area giochi, a pochi metri dal cantiere in cui morì Francesco e dalla casa della sua famiglia, versava in condizioni discutibili, nonostante l'interessamento di Alessandro. Alcuni intoppi burocratici avevano stabilito la chiusura di un'area che rappresentava, forse, l'unico svago di bambini e ragazzini della zona. "Sono felicissimo", racconta Alessandro. "Devo ringraziare le persone che si sono interessate, mi riempie il cuore sapere che il ricordo di Francesco è ancora vivo. Per i ragazzi di questa periferia questa piccola area giochi può essere un punto di riferimento. E possiamo evitare che vadano a giocare in luoghi pericolosi come quel cantiere, ancora aperto, in cui morì mio fratello".