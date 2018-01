Trovato morto in casa, Quartieri Spagnoli in lutto per Francesco: "Riposa in pace O' Ninnone"

Shock ai Quartieri Spagnoli e più precisamente in via Speranzella per il ritrovamento del corpo senza vita nella vasca da bagno di casa di Francesco Iuliucci.

A trovare il 20enne la madre. A nulla è valso il trasporto al pronto soccorso più vicino, per Francesco era ormai troppo tardi. Tanti i messaggi di cordoglio per il 20enne. "I quartieri Spagnoli si svegliano con un figlio di 20 anni in meno Francesco Iuliucci. Riposa in pace piccolo", scrive Francesco su Facebook. "Che bruttissima notizia stamattina... Riposa in pace fratello resterai sempre nel mio", scrive Tony.

"I Quartieri Spagnoli restano increduli per la tristissima ed improvvisa morte di Francesco detto "O'Ninnone". Figlio di questi vicoli, un ragazzo onesto capace di rimboccarsi le maniche ogni giorno alla conquista di un futuro che purtroppo non ci sarà se non nelle gesta e nei cuori dei suoi fedelissimi amici", è il messaggio della pagina Facebook "Quartieri Spagnoli".

Sull’episodio indaga la polizia. Disposta l'autopsia, che sarà effettuata al Policlinico della Federico II.