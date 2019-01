Morte del 're dello zucchero' D'Avino: i familiari fermano la cremazione

Si infittisce il mistero legato alla morte di Francesco D'Avino, imprenditore noto come il 're dello zucchero', morto dieci giorni fa in un albergo di Rimini, dove era andato per una fiera dolciaria. L'uomo, originario di Poggiomarino dove c'è ancora lo stabilimento dell'azienda che porta il suo cognome, fu trovato senza vita nella sua camera d'albergo. Ebbene, i familiari di D'Avino avrebbero chiesto di fermare la cremazione, presentando un'istanza alla Procura di Rimini.

La notizia è riportata dal Resto del Carlino. I familiari vogliono aspettare la consulenza tecnica sugli esami tossicologici, disposta dal Pubblico Ministero.