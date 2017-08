Suonare con D'Alessio per dire «no» al Parkinson

Ha un sogno il 48enne Francesco D'Antuono: suonare le percussioni per Gigi D'Alessio. Il suo non è il desiderio di uno dei tanti fan, ma un modo per dimostrare che il Parkinson non gli ha tolto la vita. È questo il nuovo desiderio dell'uomo di Angri, colpito dalla malattia neuro-degenerativa a partire dal 2005 e contro cui sta combattendo provando a realizzare i propri sogni. Il primo già gli è riuscito visto che è sceso in campo con la sua squadra del cuore, l'Angri, in una partita del campionato di calcio di Promozione.

E non solo, segnò anche un gol. Adesso il suo nuovo obiettivo, per dare un calcio alla malattia, è suonare con il cantautore napoletano. C'è anche una data per realizzarlo. Si tratta del prossimo 9 settembre quando D'Alessio sarà in concerto a Sant'Antonio Abate. Per “convincerlo” Francesco ha anche deciso di realizzare un video da pubblicare su Youtube e sicuramente riuscirà nel suo intento. Il 48enne ha anche scritto un libro nel 2008 in cui parla della sua malattia dal titolo “L'inquilino dentro”.