Cicchella & Co. cantano 'Zona rossa': "Le risate più virali del virus"

Serve anche sorridere per fronteggiare un'emergenza. Così, Francesco Cicchella, come molti altri artisti, lancia un'esibizione molto particolare dalla sua pagina Facebook. Insieme a Gennaro Scarpato, Tommaso Primo e Diego Laurenti, si è esibito nella parodia del brano "Luna rossa", diventato per l'occasione 'Zona rossa'. I quattro non si mostrano nello stesso luogo, ma in rispetto al decreto governativo, appaiono sullo schermo diviso in quattro, ognuno da casa sua. "Artisti vicini...ma non troppo - il messaggio di cicchella. Le risate sono più virali di questo virus".

