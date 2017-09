Franceschini: "Napoli capitale mondiale del turismo entro dieci anni"

"Napoli la conosco bene. Negli ultimi due anni però l'ho vista solo durante visite ufficiali. Avevo voglia di tornare ad assaporare la città vera, quella che solo passeggiando da turista riesci a vivere, perciò mi sono concesso due giorni da turista che mi hanno fatto riscoprire le meraviglie di Napoli": così Dario Franceschini in un'intervista a Il Mattino.

"I turisti che si lamentano probabilmente hanno ragione, ma certi problemi sono condivisi con tante altre capitali del mondo. Qui a Napoli, però, ci sono un'energia e una spinta verso il futuro che altrove non esistono. Le difficoltà vanno superate, le potenzialità sono esponenziali", ha spiegato il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo in questi giorni in città.

"Entro dieci anni Napoli può diventare la capitale mondiale del turismo. Bisogna continuare a mostrare lo stesso entusiasmo che ho respirato in questi giorni. In Italia c'è una simile vivacità solo a Milano e anche a Palermo, un'aria differente rispetto a Roma, ad esempio", ha concluso Franceschini.