Morte Davide Astori, Francesca Fioretti: "Non posso accettare che se ne sia andato così"

Francesca Fioretti, showgirl e attrice napoletana, parla per la prima volta, in una intervista a Veltroni sul Corriere della Sera, dopo la tragica scomparsa del compagno Davide Astori, capitano della Fiorentina, che ha perso la vita il 4 marzo scorso, mentre si trovava in albergo alla vigilia di una partita di campionato.

Vittoria

"La vita con Vittoria (la figlia di Davide e Francesca) è stata dura, non le ha concesso neanche la meraviglia dei giorni insieme che Davide ed io abbiamo vissuto. Io so che non devo vivere il mio dolore attraverso di lei, non devo apparire triste né disperata. La sua serenità dipende dalla mia. Davide, per quanto mi possa far soffrire, non deve diventare un tabù, qualcosa da nascondere, un vuoto da non pronunciare. Lei ha capito che lui non tornerà, ma lo abbiamo collocato in un luogo immaginario in cui è felice. Ho cercato sin dal 5 marzo di mantenere la routine quotidiana di sempre. Nemmeno la cosa più tragica che poteva mai accadermi doveva destabilizzare lei quanto aveva annientato me. Subito dopo sono andata dalla psicologa infantile, perché sentivo che era necessario quel tipo di supporto".

Davide Astori

"L'ho conosciuto una sera di settembre 2013. A una festa lui mi ha fermato per chiedermi come era il Vietnam. Quella notte mi arrivò il suo primo messaggio, si era fatto dare il numero da un amico. Mi ha scritto per un mese, ogni giorno. In una scatola ci sono sono tutte le nostre chat del primo periodo. Non ho la più pallida idea del perché un giorno io mi sia messa a stampare tutte le chat dell’inizio della nostra storia. Sebbene sapessi che con il tempo si potevano cancellare, non avevo davvero motivo, allora, per doverle stampare. Eppure ho avuto questo pensiero e ho consumato due bobine di inchiostro della stampante di mio padre. Oggi, se penso che mia figlia da grande potrà leggere i messaggi con le tecniche di seduzione del papà, mi viene da sorridere. Non posso accettare che se ne sia andato così. Era la fine di tutti i progetti che avevamo fatto insieme, dei sogni, dei desideri".

Lavoro

Francesca Fioretti sarà tra le protagoniste di una delle prossime puntate della fiction Rai “Bastardi di Pizzofalcone” che ha girato nelle settimane precedenti la morte di Davide.