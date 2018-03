"La mia compagna è forte, determinata ed è una madre meravigliosa"

Un post Facebook commovente è apparso oggi sulla pagina Facebook Davide Astori, capitano della Fiorentina morto domenica scorsa prima della partita contro l'Udinese. Nel post sono riportate le parole passate che Davide ha dedicato alla compagna Francesca Fioretti, originaria di Marano di Napoli.

"Mi dicesti una cosa che non scorderò mai e tutte le volte che una delusione del cuore prende il sopravvento mi torni in mente tu: io so chi è la mia compagna, una donna forte, determinata, si sveglia a qualsiasi ora del giorno e della notte e se c’è necessità prende il primo volo e il primo treno da sola. Francesca sa sempre cosa fare, trova una soluzione a tutto, è intraprendente, ha carattere e si sa difendere, e deve saperlo fare perché io spesso sono via, parto per ritiri e sto via settimane intere, ma so che lei sola ce la fa, e con Vittoria.. be, lei è una madre meravigliosa ed io sono sereno a pensarla con lei per questo a 28 anni abbiamo deciso di avere un figlio. Tu sapevi esattamente che il tuo tesoro più grande sarebbe finito nelle sue mani, e l’hai scelta come angelo custode nella tua vita e quella di tua figlia. Ora sei tu che da lassù devi aiutare le tue donne a sopravvivere alla tua assenza e ti prego, ridai in fretta a queste due principesse il loro magnifico sorriso. È con questo immenso sorriso che vogliamo ricordarti. Riposa in pace Davide".