Pozzuoli, frana per il maltempo: intervengono i vigili del fuoco

Disagi su disagi per le piogge che stanno battendo da ore su Napoli e provincia. Tra i principali problemi segnalati il cedimento di un terrapieno nel territorio di Pozzuoli, in via Trepiccioni a Licola.

Le frana ha invaso parte della strada lungo la collinetta, rendendo particolarmente difficile raggiungere alcune abitazioni della zona.

I vigili del fuoco sono rapidamente intervenuti e hanno interdetto l'area. Non si registrano danni a cose o persone. A riportare la notizia è Cronaca Flegrea.