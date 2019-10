Frana in via Masoni, la III Municipalità: "Cambiate strada"

"Si è verificata nuovamente una frana su Via Masoni. Sul posto ora ci sono i Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale. Si invita la cittadinanza a non percorrere Via Masoni", è il post pubblicato su Facebook dalla municipalità 3 sulla propria pagina.

Esasperati i residenti che chiedono verifiche più accurate: "Fate controlli, visto che frana continuamente. Siamo preoccupati", denuncia Angelo, un residente.

Già a metà settembre, via Masoni era stata chiusa la strada a causa di un'altra frana, che aveva provocato grossi problemi di viabilità nella zona.