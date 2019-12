Frana a ridosso della strada: "Un pericolo per i cittadini"

Una situazione che va avanti da anni e che, a fronte delle numerose segnalazioni, non viene risolta. Il maletmepo delle scorse settimane ha alzato il livello di allerta in via Marco Rocco di Torrepadula, quartiere di Chiaiano, periferia Nord di Napoli. Come mostra il video di Bukaman, una recente frana, che si è aggiunta a quelle degli anni precedenti, ha di fatto svuotato il sottosuolo della strada. La denuncia arriva dal consigliere della VIII Municipalità Rosario Palumbo: "Questa è una strada molto importante che collega alla zona ospedaliera e c'è il rischio che crolli perché è completamente cava. Nonostante le mie istanze, nessuno è mai intervenuto".