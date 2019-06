Pozzuoli, frana un costone in via Fasano: cumana bloccata

Una frana è avvenuta questa mattina sul costone di via Fasano a Pozzuoli, nei pressi di un'area di stazionamento autobus. Si è resa necessaria la chiusura al traffico ferroviario della Cumana, sulla tratta Pozzuoli-Cantieri. Il sindaco del comune puteolano Vincenzo Figliolia ha reso noto che in mattinata tecnici comunali hanno fatto un primo sopralluogo, ed è stato deciso di diffidare i proprietari di una villa e di un ristorante in via Campi Flegrei, proibendo il passaggio in alcune zone.



Domattina lunedì 3 giugno al termine di un ulteriore sopralluogo saranno stabilite le misure da prendere per ripristinare la sicurezza e consentire la ripresa del traffico ferroviario.

