Frana a Pozzano: traffico in tilt sulla Penisola Sorrentina

La caduta di alcuni massi lungo la statale Sorrentina, all'altezza di Pozzano, ha provocato il blocco della strada. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e gli agenti della polizia municipale che stanno presidiando l'area. Il traffico sta subendo dei forti disagi e diverse sono le proteste dei cittadini costretti a prendere la galleria per raggiungere la Costiera. La notizia sta facendo il giro dei social grazie anche alle segnalazioni di alcune pagine come “Sos Stabia”.

Il post della pagina

Frana Pozzano. Visti gli smottamenti ed i pericoli presenti la strada per Sorrento resterà chiusa fino a nuove disposizioni. Si consiglia a tutti di utilizzare la galleria per raggiungere la penisola. Questi avvenimenti ci ricordano che il dissesto idrogeologico é una minaccia sempre presente, una problematica che non andrebbe sottovalutata. Ma tanto sappiamo benissimo che se non ci scappa la disgrazia nessuno si attiva sul serio.