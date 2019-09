Ponti Rossi, terreno frana in via Masoni: strada chiusa

Una frana avvenuta questa mattina in via Masoni - tra Ponti Rossi e Capodichino - ha costretto personale della Polizia Municipale a chiudere la strada. Il terreno è franato sulla carreggiata oltrepassando il muretto di contenimento. Non ci sono feriti, ma sul posto ci sono Vigili del Fuoco e polizia Municipale. La comunicazione è stata datta dalla III Municipalità, che ha informato i cittadini dei possibili disagi dovuti al rallentamento del traffico veicolare in zona.