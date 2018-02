Maltempo, frana a Ischia: sfondata la parete di un supermercato

Danni da maltempo sull'isola di Ischia. Una frana partita da un muro di confine ha infatti investito questa mattina un supermercato a Lacco Ameno, sfondando una parete.

Non ci sono fortunatamente feriti, ma la struttura è stata danneggiata. A crollare a seguito delle infiltrazioni di acqua nel terreno - come riferisce Il Dispari Quotidiano - è stato un muro di 12 metri. Rimasto sepolto sotto il crollo anche un camioncino parcheggiato all'esterno del supermarket.

Per motivi di sicurezza - scrive Il Dispari - sono stati sgomberati due anziani, che vivono all’interno dell’abitazione sovrastante il muro crollato, e il supermercato per procedere alla messa in sicurezza.

Altre frane si sono registrate anche nel comune di Casamicciola.