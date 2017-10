Paura a Capri per una frana a pochi passi dal porto turistico di Marina Grande. Intorno alle ore 16.00 c'è stato il crollo di una massa di terriccio in mare, che ha provocato il sollevamento di un'onda molto alta. Per fortuna in quel momento non è transitata alcuna barca e dunque non si sono verificati danni o feriti. Il 19 settembre scorso un'analoga frana aveva creato molta paura tra i diportisti.