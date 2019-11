Arco Felice, crolla un costone tufaceo, terreno sulla carreggiata

Una nuova frana, questa volta di un costone tufaceo, è avvenuta a Pozzuoli, sulla statale Domitiana. Nel tardo pomeriggio il muro è venuto giù e con esso anche il terreno, che è piombato sulla carreggiata in direzione Pozzuoli-Arco Felice. Per fortuna non si segnalano danni a persone o cose.

Sul posto Vigili del Fuoco, tecnici comunali e Polizia Municipale, che ha deviato il traffico da e per Pozzuoli. Si tratta dell'ultimo atto dei danni causati dal maltempo di qualche giorno fa, per i quali il sindaco di Pozzuoli Vincenzo Figliolia chiederà lo "stato d'emergenza".