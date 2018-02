Sbaglia le riprese della comunione: condannato

Ha sbagliato le riprese della prima comunione di una bambina di 10 anni ed è stato condannato a risarcire la famiglia della piccola. È successo a Castellammare di Stabia dove un fotografo è stato condannato dal Giudice di Pace di Torre Annunziata per aver leso il diritto alla serenità di una bambina e della sua famiglia. L'errore del professionista è stato non riprendere il momento in cui veniva data la prima comunione alla bambina.

Il giudice lo ha condannato a pagare le spese processuali ed a risarcire con tremila euro i suoi clienti. In un primo momento i genitori della bambina avevano chiesto il rimborso della cifra pattuita con il fotografo ma hanno ricevuto un rifiuto. Così hanno deciso di citarlo in giudizio ottenendo il riconoscimento del danno da parte del giudice oplontino.