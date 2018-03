Elezioni 2018, fotografa la scheda dopo il voto: denunciato

Ha fotografato la scheda dopo aver votato ma il rumore del cellulare l'ha tradito ed è stato scoperto. È successo a Qualiano dove i carabinieri hanno denunciato un elettore dopo che ha fotografato la scheda elettorale. Il presidente del seggio ha scoperto l'elettore dopo aver sentito il rumore della fotocamera del cellulare ed ha subito avvertito i militari della stazione locale.

I carabinieri hanno denunciato l'elettore ed hanno sequestrato la scheda prima che venisse imbucata nell'urna. L'uomo non ha dato spiegazioni per il suo gesto. Verrà interrogato dai militari per capire se avesse promesso la foto a qualcuno per un eventuale voto di scambio.