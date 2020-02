Immagini intime dell'ex compagna diffuse on line: 36enne finisce in carcere

Un 36enne originario di Napoli ma residente da tempo a Carpi è stato arrestato dai Carabinieri in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per atti persecutori, lesioni aggravate e continuate, nonché diffusione illecita di immagini e video a sfondo sessuale.

Il provvedimento è stato emesso dal G.I.P. del Tribunale di Modena, su richiesta della locale Procura della Repubblica a seguito delle attività investigative condotte dall’Arma di Carpi e Campogalliano.

L’ultimo fatto in ordine di tempo - si legge su ModenaToday - è accaduto il 4 febbraio scorso, quando l'arrestato è riuscito a entrare in casa della donna col pretesto di recuperare alcuni effetti personali, ma qui l’ha percossa con un manico di scopa. È stata la madre della vittima a telefonare al 112, permettendo ai Carabinieri di intervenire.

Dopo che i militari hanno svolto tutte le attività investigative necessarie, in tempi ristrettissimi, il Tribunale di Modena ha accolto la richiesta di misura cautelare immediatamente avanzata dalla Procura della Repubblica e ha emesso un’ordinanza di custodia in carcere nei confronti del 36enne.

L'uomo dovrà rispondere anche della diffusione illecita di immagini e video a sfondo sessuale poiché, negli ultimi mesi, al fine di diffamare la donna, avrebbe diffuso immagini e video che la ritraggono in atteggiamenti intimi utilizzando alcune piattaforme social. Le attività investigative hanno consentito peraltro anche la rimozione di questi contenuti.

ULTERIORI DETTAGLI SU MODENATODAY