Carabiniere ucciso a Roma, il professore americano: "La foto può invalidare il processo"

Secondo Alan Dershowitz, uno degli avvocati penalisti più famosi degli Stati Uniti, docente emerito di legge nell'Università Harvard, "l'avvocato dei due turisti americani potrebbe usare la foto per invalidare il processo". Anzi, il professor Dershowitz suggerisce questa strada all'avvocato incaricato dai turisti. Lo riporta La Stampa, che ha intervistato Dershowitz in merito all'uccisione del Vice Brigadiere Mario Cerciello Rega e alla diffusione della foto che ritrae uno dei turisti bendato durante un interrogatorio in caserma.

Dershowitz ha contribuito all'assoluzione di O.J. Simpson, uno dei casi criminali più famosi della storia americana.