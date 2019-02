Di Maio a Pomigliano, studenti in ginocchio e mani sulla testa davanti alla polizia: la spiegazione

L'immagine ha fatto in pochi minuti il giro dei profili social inducendo all'indignazione anche politici importanti. Ha fatto discutere la foto che ritrae un gruppo di studenti in ginocchio, con le mani sulla testa davanti ai poliziotti in assetto anti-sommossa mentre Luigi Di Maio era ospite al liceo Imbriani di Pomigliano. Un'immagine che ha rimandato alle recenti proteste in Francia dove un gruppo di studenti vennero fermati e lasciati in questa posizione umiliante dalla polizia francese.

La spiegazione dell'immagine

La scena che però si è verificata all'esterno del liceo era solo una protesta degli alunni che l'hanno inscenata per protestare contro il fatto che non sia stato loro permesso di contestare il vicepremier nel corso dell'incontro. La polemica è nata nei giorni scorsi dal post di una studentessa del liceo, Maurizia Di Buono, che ha denunciato che le era stato vietato di fare domande all'ex alunno della scuola.

I post dei politici

Alla vista della foto politici come Nicola Fratoianni e Alessia Morani hanno pubblicato post indignati su Facebook innescando un turbinio di critiche alle forze dell'ordine. Solo dopo ore è stato rivelato che l'immagine era frutto di una protesta organizzata e non di un ordine degli agenti provocando la marcia indietro dei commentatori.