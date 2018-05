Sposi temerari, il set fotografico sui binari della Cumana: identificati dalla Polfer

La foto, scattata da un utente iscritto al gruppo Facebook "Quelli che aspettano…la Cumana" ha subito fatto il giro del web diventando virale.

I novelli sposi in posa, i fotografi, tutto normale, se non fosse che i protagonisti erano sui binari, a Bagnoli, utilizzando come set fotografico un tratto di linea della Cumana.

Gli uomini del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Campania, in brevissimo tempo, hanno identificato e rintracciato i sei protagonisti della insensata azione: per tutti, fotografi e sposi, sono scattate le sanzioni previste dalle norme in materia di Polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle Ferrovie e di altri servizi di trasporto.