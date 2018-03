Scomparsi in Messico, l'avvocato della famiglia: “Gli uomini armati in foto sono contadini”

“Sono contadini gli uomini armati fotografati con i tre napoletani scomparsi in Messico”. Parole di Luigi Ferrandino, legale della famiglia dei tre scomparsi lo scorso 31 gennaio: Raffaele Russo, suo figlio Antonio e suo nipote Vincenzo Cimmino.

Il riferimento è alle immagini diffuse dai media messicani – in cui i tre sono ritratti insieme ad alcune persone armate – che paventavano l’ipotesi si potesse trattare di affiliati alla criminalità del posto.

Le immagini sono al vaglio della stessa procura di Jalisco che sta indagando sul caso. “Con l’aiuto di fidati collaboratori che ho in Messico – ha detto ancora Ferrandino – ho accertato che si tratta di contadini: girano armati per non subire furti, per difendersi dai briganti. Il governo messicano, tra l’altro, finora non si è pronunciato sull’identità di queste persone”.